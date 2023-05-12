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Мельников считает, что для «Зенита» важен результат в матче с «Краснодаром»

Алина Савинова
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Первый тренер «Зенита» в российской истории Вячеслав Мельников считает, что в матче 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» для сине-бело-голубых важен результат.

«Праздник должен быть праздником. В то же время у тренеров «Зенита» есть желание выпустить на поле тех, кто получал мало игрового времени по ходу сезона. У «Зенита» не такие слабые игроки на скамейке, чтобы они вышли и ударили в грязь лицом. Наоборот, для них это шанс показать себя. Придет народ, придет руководство «Зенита». Хочется провести матч, за которым последует чествование, на хорошей позитивной ноте. Я думаю, в игре против «Краснодара» тренеры «Зенита» выпустят основной состав или будут усиливать стартовый по ходу матча, в зависимости от того как он сложится», — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.

Игра между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 мая. Петербуржцы выйдут на поле в золотой форме. После матча 27-го тура состоится церемония награждения, где сине-бело-голубым вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-mel-nikov-dumayu-semak-vy-pustit-protiv-krasnodara-osnovoj-sostav-rezul-tat-dlya-zenita-vazhen-v-takoj-den/
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ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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П
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