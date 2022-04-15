Мелкадзе высказался о возможном возвращении в «Спартак»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

— Допускаешь, что когда-то вернешься в «Спартак»?

— Я бы с радостью, конечно. Не исключаю этого. Всегда буду уважать эту команду, болеть за нее и переживать за болельщиков. Если на улице спросят: «Спартак» — чемпион?" - я отвечу: «Сто процентов».