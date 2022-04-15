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Сегодня, 10:42

Мелкадзе высказался о возможном возвращении в «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Мелкадзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

— Допускаешь, что когда-то вернешься в «Спартак»?

— Я бы с радостью, конечно. Не исключаю этого. Всегда буду уважать эту команду, болеть за нее и переживать за болельщиков. Если на улице спросят: «Спартак» — чемпион?" - я отвечу: «Сто процентов».

Массимо Каррера и&nbsp;Руй Витория. «Каррера доказал: любой может привести «Спартак» к чемпионству. И у Витории бы получилось». Интервью Мелкадзе

Георгий Мелкадзе
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
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Дмитрий Полоз

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Локомотив

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Зенит

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И К Ж
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Спартак

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