РУСАДА в марте проверило на допинг пятерых игроков РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте проверило пятерых игроков РПЛ на допинг, сообщает ТАСС.

В прошлом месяце протестированы были игроки «Краснодара» Александр Черников и Никита Кривцов, защитники «Ростова» Андрей Лангович и Виктор Мелехин и полузащитник «Спартака» Даниил Пруцев. В январе и феврале РУСАДА не проверяло игроков.

В 2021 году РУСАДА проверило на допинг 73 футболистов. Самым проверяемым из них стал хавбек ЦСКА Максим Мухин. Он трижды проходил тестирование.