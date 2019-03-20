Мелкадзе вернется в общую группу до конца месяца, Игнатов восстановился

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью клубной пресс-службе детально рассказал о состоянии игроков, получивших повреждения в воскресном матче с "Зенитом" (1:1) и ранее.

– Как дела у Мелкадзе, получившего травму в матче с "Динамо"?

– В его состоянии отмечаются улучшения, Георгий активно лечит повреждение связок правого голеностопного сустава. Ожидаем его в общей группе до конца месяца.

– Игнатов в общую группу на прошлой неделе вернулся, но в заявку на матч с "Зенитом" не попал. Почему?

​– Михаил восстановился после небольшой проблемы с мышцами бедра, но к полноценным нагрузкам в игровых условиях пока не готов. Поэтому его не было в заявке на встречу с "Зенитом", и в ближайших матчах за юношескую сборную он не сыграет.