Мелик-Гусейнов рассказал, хватит ли клубу денег на все желаемые трансферы

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что главный тренер клуба Алексей Шпилевский уже начал проводить трансферную экспертизу.

«Алексей Николаевич уже приступил к работе, пошли первые тренировки, пошла экспертиза в отношении того, как нужно усилиться дополнительно к тем планам, которые были в трансферное окно. В ближайшее время мы объявим об этом.

Хватит ли денег на запрашиваемые тренером трансферы? Возьмите любую отрасль: медицина, образование, спорт — везде нет предела совершенству, денег всегда может не хватать. Главное, чтобы срабатывала рациональность. Если она есть, то всего будет достаточно. Но я не видел таких компаний или людей, которым бы хватало денег», — рассказал Мелик-Гусейнов «РБ Спорт».

Прошлый сезон «Пари НН» закончил на 13-м месте РПЛ.