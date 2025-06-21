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Мелик-Гусейнов рассказал, хватит ли клубу денег на все желаемые трансферы

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что главный тренер клуба Алексей Шпилевский уже начал проводить трансферную экспертизу.

«Алексей Николаевич уже приступил к работе, пошли первые тренировки, пошла экспертиза в отношении того, как нужно усилиться дополнительно к тем планам, которые были в трансферное окно. В ближайшее время мы объявим об этом.

Хватит ли денег на запрашиваемые тренером трансферы? Возьмите любую отрасль: медицина, образование, спорт — везде нет предела совершенству, денег всегда может не хватать. Главное, чтобы срабатывала рациональность. Если она есть, то всего будет достаточно. Но я не видел таких компаний или людей, которым бы хватало денег», — рассказал Мелик-Гусейнов «РБ Спорт».

Прошлый сезон «Пари НН» закончил на 13-м месте РПЛ.

Источник: РБ Спорт
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Давид Мелик-Гусейнов
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2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
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 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
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