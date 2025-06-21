Жуков: «Спартаку» надо укрепиться в защите, несмотря на неплохой состав»

Почетный президент Олимпийского комитета России, болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что «Спартаку» надо укрепить защиту, несмотря на неплохой состав.

«Надо бы укрепиться, особенно в защите. А они, кажется, больше на нападающих настроены. Но состав достаточно сильный. Если будут играть, как до Нового года, то все будет хорошо, а если, как после — ничего ждать не придется», — сказал Жуков ТАСС.

Прошлый сезон «Спартак» закончил на 4-м месте, набрав 57 очков.