Мельгарехо рассказал, как на него повлияли уходы Зе Луиша, Фернанду и Адриану из «Спартака»

Нападающий «Спартака» Лоренсо Мельгарехо отметил, что сегодняшний состав красно-белых сплоченнее того, что был раньше.

— Команду покинули Зе Луиш, Фернанду и Луиз Адриану, с которыми я тесно общался? — Не могу сказать, что их отъезд сильно отразился на моей жизни и работе, — рассказал в видеоинтервью клубной пресс-службе Мельгарехо. — Я был игроком «Спартака» до их прихода, играл вместе с ними и остаюсь частью команды сейчас. Безусловно, с Ферно, Адри и Зе было интересно и весело. Например, в самолете мы постоянно играли на планшете. Но на их место пришли новые игроки-иностранцы — Шюррле, Тиль, Ларссон, отличные ребята. Считаю, что в целом коллектив стал сплоченнее, чем раньше.

C лета команда поменялась процентов на 80. По сути, из «старичков» остались только я и еще несколько игроков. В такой ситуации требуется время, чтобы сыграться и начать показывать результат. Считаю, сейчас мы на правильном пути. Ни в коем случае нельзя опускать руки.

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