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Мельгарехо может перейти в «Трабзонспор». Его контракт со «Спартаком» истекает

13:12
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Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в «Трабзонспоре», сообщает Ajansspor. После окончания сезона он станет свободным агентом, а потому уже сейчас может вести переговоры с любыми клубами.

По словам футболиста, после истечения контракта со «Спартаком» его в России ничего не будет удерживать. Он выразил желание еще пару лет поиграть в Европе.

29-летний парагваец провел с сезоне-2019/20 12 игр и забил 1 гол в РПЛ. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,8 миллиона евро.

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