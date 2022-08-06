Гендиректор «Спартака»: «Никакая перчатка «Зениту» не брошена. Мы идем от игры к игре»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков дал комментарий по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). После этой победы московский клуб вышел на первое место в турнирной таблице.

— Перчатка «Зениту» брошена?

— Ничего не брошено. Мы идем от игры к игре. Хорошая победа сегодня. Вызов никому не бросали.

Очередная победа. Мы будем бороться «Зенитом». Это точно. Мне нравится, как главный тренер управляет командой. Сходство игры «Спартака» Абаскаля с тем, какой был у Романцева? Мне трудно об этом говорить. Мне нравится то, во что играет команда, что они атакуют, играют до конца. И мне нравится, как главный тренер управляет командой.

— Зачем что-то менять?

— Это мы с тренером решим, что нужно усиливать, что нужно менять.

— Что с Мозесом?

— Я примерно уже понимаю, что случилось. Пока говорить преждевременно, дождемся вердикта врачей. Очень надеемся, что ничего серьезно