Медведев — об оскорбительных кричалках в адрес Соболева: «Кто первый обзывается, тот сам так называется»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на оскорбительные кричалки болельщиков сине-бело-голубых на матче между «Зенитом-2» и «Знаменем труда» во Второй лиге.

«Кто первый обзывается, тот сам так называется», — сказал Медведев ODDS.ru.

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон. Сумма перехода игрока составила 10 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.