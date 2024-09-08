Андреев рассказал, что не передавал план по новичкам в «Оренбург» после увольнения из клуба

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев признался, что не передавал план по новичкам клуба руководству после увольнения со своей должности.

«Нет, а чего тут обсуждать. Как Василий Петрович [Еремякин — президент «Оренбурга"] сказал, есть определенные моменты, как все будет выстраиваться по-новому. Мое видение — это мое видение, но сейчас этим занимаются другие люди. Может быть, мы расходимся во вкусе на футболистов», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

2 сентября клуб отправил Андреева в отставку, сославшись на решение комитета по этике РФС об отстранении функционера от работы в футболе на 3 года (2 из них — условно). Дисквалификация связана с действиями Андреева после матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2).