Агент Рахмановича: «Надеемся, что Амар сможет играть через полтора месяца»
Срджан Еремич, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, ответил на вопрос о состоянии здоровья своего клиента.
«На этой неделе Амару сделают операцию, но речь не идет о чем-то сложном. Надеемся, что он сможет вернуться на поле через полтора месяца», — цитирует Еремича «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Рахманович провел 29 матчей в составе «Крыльев Советов», отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами.
Источник: «РБ Спорт»
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|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
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|7
|4
|2
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|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
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|
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|3
|2
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|
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|7
|3
|1
|3
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|10
|
9
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|7
|2
|2
|3
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|
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|0
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|
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|0
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|
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|1
|3
|3
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|6
|
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|1
|3
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|6
|
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|Акрон
|7
|1
|2
|4
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|5
|
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|Ахмат
|7
|0
|5
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|4-10
|5
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16
|Факел
|7
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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