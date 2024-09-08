Агент Рахмановича: «Надеемся, что Амар сможет играть через полтора месяца»

Срджан Еремич, агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича, ответил на вопрос о состоянии здоровья своего клиента.

«На этой неделе Амару сделают операцию, но речь не идет о чем-то сложном. Надеемся, что он сможет вернуться на поле через полтора месяца», — цитирует Еремича «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Рахманович провел 29 матчей в составе «Крыльев Советов», отметившись семью голами и четырьмя результативными передачами.