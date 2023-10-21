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Сегодня, 16:58

Морозов заявил, что хочет поработать с Карпиным в сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Евгений Морозов заявил, что хотел бы поработать с Валерием Карпиным в сборной России.

«С Карпиным я бы с радостью поработал. Мне нравится футбол, который он ставит. Я много от пацанов слышал, какой он человек, так что было бы приятно с ним поработать. Но нет такого, чтобы я сильно расстроился. Все-таки понимал, что это будет не основная сборная. Вижу ли в себе потенциал попасть в сборную в ноябре или весной? В ноябре вряд ли. Но к весне — да, если буду играть стабильно. Пока все идет достаточно хорошо, почему нет? Зачем играть в футбол, если не хочешь попасть в сборную? Национальная команда — это определенный статус. Если ты туда попадаешь, значит, тебя ценят на уровне России. Это всегда приятно. В сборную берут лучших же», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

В нынешнем сезонен 22-летний защитник провел за «Локомотив» 10 матчей и не отметился результативными действиями.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-morozov-s-radost-yu-porabotal-by-s-karpiny-m-est-potentsial-vesnoj-popast-v-sbornuyu/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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«Зенит» — «Крылья Советов»: время начала и трансляция матча РПЛ

Медведев считает, что появление белорусских клубов пойдет на пользу РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
6
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
7
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
14
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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