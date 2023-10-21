Морозов заявил, что хочет поработать с Карпиным в сборной России

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов заявил, что хотел бы поработать с Валерием Карпиным в сборной России.

«С Карпиным я бы с радостью поработал. Мне нравится футбол, который он ставит. Я много от пацанов слышал, какой он человек, так что было бы приятно с ним поработать. Но нет такого, чтобы я сильно расстроился. Все-таки понимал, что это будет не основная сборная. Вижу ли в себе потенциал попасть в сборную в ноябре или весной? В ноябре вряд ли. Но к весне — да, если буду играть стабильно. Пока все идет достаточно хорошо, почему нет? Зачем играть в футбол, если не хочешь попасть в сборную? Национальная команда — это определенный статус. Если ты туда попадаешь, значит, тебя ценят на уровне России. Это всегда приятно. В сборную берут лучших же», — приводит слова Морозова «РБ Спорт».

В нынешнем сезонен 22-летний защитник провел за «Локомотив» 10 матчей и не отметился результативными действиями.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).