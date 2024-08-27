Медведев — о выставке Кубка СССР в филармонии: «Шостакович был заядлым болельщиком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» рассказал о выставке Кубка СССР 1994 года в Большом зале Филармонии в Санкт-Петербурге.

— Александр Иванович, это год знаменательный для истории «Зенита» и Санкт-Петербурга. 27 августа — не менее знаменательная дата. По этому поводу клуб решил устроить настоящий праздник. Расскажите об этом поподробнее.

— Это год легендарных побед: в 1944 году «Зенит» выиграл свой первый трофей — кубок СССР. Конечно же, это еще и первое чемпионство в 1984 году, и кубковая победа в 1999. Так совпало, что 27 августа — ровно 80 лет со дня нашей первой победы, которая особенная, потому что состоялась она сразу после снятия блокады Ленинграда. К сожалению, очевидцев той победы практически не осталось. Но в памяти ленинградцев эта победа будет навегда. Мы вступаем в юбилейный год с празднованием именно этого кубка.

— Можете рассказать, что будет происходить в филармонии?

— Мы не случайно выбрали это уникальное место, которое помнит Шостаковича и Мравинского. Сегодня в первый раз произойдет показ футбольного матча в филармонии. До этого тоже произошло много интересного. Самое главное, прозвучал отрывок из симфонии №7 Шостаковича, который сам был заядлым болельщиком. Он от руки вел записи матчей, за которыми следил.

Кроме того, был представлена точная копия кубка 1944 года. Она очень красивая. Я бы даже привел ее в пример современным авторам кубков, потому что она очень гармоничная и красивая. Конечно, была лекция про то, как «Зенит» завоевал этот кубок. Удалось найти хроникальные кадры с того легендарного матча и окунуться в еще военную атмосферу. Все, кто пришли, прикоснулись к истории нашего города и к истории футбольного клуба «Зенит». Мы будем использовать этот опыт и дальше. Когда есть выбор — смотреть футбол в спортивном баре либо в таком историческом месте, как филармония, мне кажется, второй вариант очень интересный.

— Как вы относитесь к подобным идеям?

— Трудно найти хоть один аргумент, почему не надо этого делать. Наши коллеги из филармонии тоже с энтузиазмом отнеслись к этой идее. Такие события сами становятся историей и продолжают историю футбольного клуба «Зенит».

В конце для гостей мероприятия будет показана трансляция кубкового матча «Акрон» — «Зенит» в Большом зале филармонии.