Медведев — о выставке Кубка СССР в филармонии: «Шостакович был заядлым болельщиком»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» рассказал о выставке Кубка СССР 1994 года в Большом зале Филармонии в Санкт-Петербурге.
— Александр Иванович, это год знаменательный для истории «Зенита» и Санкт-Петербурга. 27 августа — не менее знаменательная дата. По этому поводу клуб решил устроить настоящий праздник. Расскажите об этом поподробнее.
— Это год легендарных побед: в 1944 году «Зенит» выиграл свой первый трофей — кубок СССР. Конечно же, это еще и первое чемпионство в 1984 году, и кубковая победа в 1999. Так совпало, что 27 августа — ровно 80 лет со дня нашей первой победы, которая особенная, потому что состоялась она сразу после снятия блокады Ленинграда. К сожалению, очевидцев той победы практически не осталось. Но в памяти ленинградцев эта победа будет навегда. Мы вступаем в юбилейный год с празднованием именно этого кубка.
— Можете рассказать, что будет происходить в филармонии?
— Мы не случайно выбрали это уникальное место, которое помнит Шостаковича и Мравинского. Сегодня в первый раз произойдет показ футбольного матча в филармонии. До этого тоже произошло много интересного. Самое главное, прозвучал отрывок из симфонии №7 Шостаковича, который сам был заядлым болельщиком. Он от руки вел записи матчей, за которыми следил.
Кроме того, был представлена точная копия кубка 1944 года. Она очень красивая. Я бы даже привел ее в пример современным авторам кубков, потому что она очень гармоничная и красивая. Конечно, была лекция про то, как «Зенит» завоевал этот кубок. Удалось найти хроникальные кадры с того легендарного матча и окунуться в еще военную атмосферу. Все, кто пришли, прикоснулись к истории нашего города и к истории футбольного клуба «Зенит». Мы будем использовать этот опыт и дальше. Когда есть выбор — смотреть футбол в спортивном баре либо в таком историческом месте, как филармония, мне кажется, второй вариант очень интересный.
— Как вы относитесь к подобным идеям?
— Трудно найти хоть один аргумент, почему не надо этого делать. Наши коллеги из филармонии тоже с энтузиазмом отнеслись к этой идее. Такие события сами становятся историей и продолжают историю футбольного клуба «Зенит».
В конце для гостей мероприятия будет показана трансляция кубкового матча «Акрон» — «Зенит» в Большом зале филармонии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1