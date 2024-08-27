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Медведев — о выставке Кубка СССР в филармонии: «Шостакович был заядлым болельщиком»

Сергей Жуков
корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» рассказал о выставке Кубка СССР 1994 года в Большом зале Филармонии в Санкт-Петербурге.

— Александр Иванович, это год знаменательный для истории «Зенита» и Санкт-Петербурга. 27 августа — не менее знаменательная дата. По этому поводу клуб решил устроить настоящий праздник. Расскажите об этом поподробнее.

— Это год легендарных побед: в 1944 году «Зенит» выиграл свой первый трофей — кубок СССР. Конечно же, это еще и первое чемпионство в 1984 году, и кубковая победа в 1999. Так совпало, что 27 августа — ровно 80 лет со дня нашей первой победы, которая особенная, потому что состоялась она сразу после снятия блокады Ленинграда. К сожалению, очевидцев той победы практически не осталось. Но в памяти ленинградцев эта победа будет навегда. Мы вступаем в юбилейный год с празднованием именно этого кубка.

— Можете рассказать, что будет происходить в филармонии?

— Мы не случайно выбрали это уникальное место, которое помнит Шостаковича и Мравинского. Сегодня в первый раз произойдет показ футбольного матча в филармонии. До этого тоже произошло много интересного. Самое главное, прозвучал отрывок из симфонии №7 Шостаковича, который сам был заядлым болельщиком. Он от руки вел записи матчей, за которыми следил.

Кроме того, был представлена точная копия кубка 1944 года. Она очень красивая. Я бы даже привел ее в пример современным авторам кубков, потому что она очень гармоничная и красивая. Конечно, была лекция про то, как «Зенит» завоевал этот кубок. Удалось найти хроникальные кадры с того легендарного матча и окунуться в еще военную атмосферу. Все, кто пришли, прикоснулись к истории нашего города и к истории футбольного клуба «Зенит». Мы будем использовать этот опыт и дальше. Когда есть выбор — смотреть футбол в спортивном баре либо в таком историческом месте, как филармония, мне кажется, второй вариант очень интересный.

— Как вы относитесь к подобным идеям?

— Трудно найти хоть один аргумент, почему не надо этого делать. Наши коллеги из филармонии тоже с энтузиазмом отнеслись к этой идее. Такие события сами становятся историей и продолжают историю футбольного клуба «Зенит».

В конце для гостей мероприятия будет показана трансляция кубкового матча «Акрон» — «Зенит» в Большом зале филармонии.

Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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