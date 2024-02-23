Юран — о результатах «Пари НН»: «Парни молодцы, слышат, слушают и выполняют»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран объяснил результаты команды в текущем сезоне.

«Когда уходишь в отпуск в десятке, то и руководство довольно, и болельщики. Всегда хочется большего. Есть зависимость от возможностей клуба, в том числе финансовых. Но парни молодцы, они слышат и слушают, выполняют.

За счет чего выправили ситуацию? Во-первых, за счет колоссального опыта, в том числе приобретенного в «Химках», других клубах. Я не шарахаюсь. Если игра неудачная, я не начинаю переходить на игру в четыре защитника или другую схему. И это игроки видят. Им я доношу на начальном этапе, что я могу ошибку простить, но главное, чтобы она не была системной. А безволие и бесхарактерность [не допускаю]. Есть команды, где это можно, а здесь этого не будет. Система, игровая дисциплина должны присутствовать. Мы четко знаем, чего хотим», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице.