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23 февраля, 21:59

Юран — о результатах «Пари НН»: «Парни молодцы, слышат, слушают и выполняют»

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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран объяснил результаты команды в текущем сезоне.

«Когда уходишь в отпуск в десятке, то и руководство довольно, и болельщики. Всегда хочется большего. Есть зависимость от возможностей клуба, в том числе финансовых. Но парни молодцы, они слышат и слушают, выполняют.

За счет чего выправили ситуацию? Во-первых, за счет колоссального опыта, в том числе приобретенного в «Химках», других клубах. Я не шарахаюсь. Если игра неудачная, я не начинаю переходить на игру в четыре защитника или другую схему. И это игроки видят. Им я доношу на начальном этапе, что я могу ошибку простить, но главное, чтобы она не была системной. А безволие и бесхарактерность [не допускаю]. Есть команды, где это можно, а здесь этого не будет. Система, игровая дисциплина должны присутствовать. Мы четко знаем, чего хотим», — сказал Юран в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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