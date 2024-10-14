Медведев: «Соболев играет в компьютерные игры? Ничего порочного не вижу»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев на мероприятии, посвященному церемонии подписания соглашения между крупнейшим федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и футбольным клубом «Зенит», поделился мнением об увлечении форварда Александра Соболева компьютерными онлайн-играми.

«Соболев играет в компьютерные игры? Я не играл с ним в одной команде или против него, поэтому не знаю, как это прокомментировать. Это вы лучше его спросите. Но ничего порочного в этих играх я не вижу. Главное, чтобы это не отвлекало от основного рода занятий», — сказал Медведев.

Ранее появилась информация о том, что тренерский штаб «Зенита» запретил Соболеву много времени проводить за онлайн-игрой Dota 2.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. Форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон. В текущем сезоне за петербуржцев нападающий забил гол и сделал передачу в шести матчах.