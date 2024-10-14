Дивеев считает, что Пьянич сможет себя ярко проявить в ЦСКА
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о новичке армейцев Миралеме Пьяниче.
«Пьянич — профессионал, виден его уровень, чувствуется видение поля. Не просто так он играл в «Ювентусе», «Барселоне», «Роме»... Не растерял ли он свои качества? Нет. Думаю, он еще покажет всем, какой он мастер», — цитирует Дивеева «РБ Спорт».
Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».
На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.
Источник: РБ Спорт
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|18.10
|18:00
|
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|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
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|
Пари НН – Ростов
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|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
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|- : -
|19.10
|19:00
|
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|20.10
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|
|
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|
Джон Кордоба
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|П
|
|
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Зенит
|8
|
|
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Локомотив
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|
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|К
|Ж
|
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|1
|0
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