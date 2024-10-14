Дивеев считает, что Пьянич сможет себя ярко проявить в ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о новичке армейцев Миралеме Пьяниче.

«Пьянич — профессионал, виден его уровень, чувствуется видение поля. Не просто так он играл в «Ювентусе», «Барселоне», «Роме»... Не растерял ли он свои качества? Нет. Думаю, он еще покажет всем, какой он мастер», — цитирует Дивеева «РБ Спорт».

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.