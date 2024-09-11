Медведев: «Соболев хочет всем и себе показать, какой он хороший футболист»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о первом матче Александра Соболева за клуб.

— Когда стоит ожидать дебют Соболева?

— Он уже дебютировал в товарищеском матче. Отыграл практически весь матч. Поучаствовал в двух голевых атаках. Самое главное, что он работает и хочет всем и себе показать, какой он хороший футболист, — сказал Медведев.

9 сентября «Зенит» на выезде в товарищеском матче обыграл «Кайрат» — 4:3. Соболев вышел на поле в стартовом составе.