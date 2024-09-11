Медведев: «Соболев хочет всем и себе показать, какой он хороший футболист»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о первом матче Александра Соболева за клуб.
— Когда стоит ожидать дебют Соболева?
— Он уже дебютировал в товарищеском матче. Отыграл практически весь матч. Поучаствовал в двух голевых атаках. Самое главное, что он работает и хочет всем и себе показать, какой он хороший футболист, — сказал Медведев.
9 сентября «Зенит» на выезде в товарищеском матче обыграл «Кайрат» — 4:3. Соболев вышел на поле в стартовом составе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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