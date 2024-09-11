Агент Николсона рассказал, когда форвард вернется в расположение «Спартака»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона в комментарии для «СЭ» сообщил о сроках возвращения футболиста в расположение красно-белых.

«Сразу после игры с Гондурасом он вылетел в Россию. Сегодня-завтра он уже вернется в расположение клуба», — сказал Портега «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел в составе «Спартака» 1 матч.