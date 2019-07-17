Медведев назвал безосновательными спекуляциями слухи о переходе Гильерме в "Зенит"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что питерский клуб не рассматривал кандидатуру вратаря "Локомотива" Гильерме в качестве усиления.

– Это не соответствует действительности, мы кандидатуру Гильерме даже не рассматривали, – приводит РИА "Новости" слова Медведева. – Это безосновательные спекуляции.

Ранее комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале написал, что в приглашении основного голкипера сборной России заинтересован лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. ​Контракт 33-летнего Гильерме с "Локо" рассчитан до декабря.

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