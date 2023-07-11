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Медина провел первую тренировку в «Спартаке»

Руслан Минаев
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Хесус Медина.
Фото ФК «Спартак»

Новичок «Спартака» Хесус Медина провел первую тренировку в клубе. Пресс-служба красно-белых запечатлела хавбека вместе с капитаном клуба Георгием Джикией.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года.

Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

ФК Спартак (Москва)
Хесус Медина
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