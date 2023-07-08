Медина находится на скамейке запасных ЦСКА. Он не попал в заявку на матч с «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина находится на скамейке запасных команды на матч Братского кубка с «Динамо».

При этом 26-летний парагваец не вошел в заявку армейцев на игру.

Ранее «СЭ» сообщал, что Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Сумма предполагаемого трансфера — порядка 7,5 миллиона евро.

Матч между командами состоится сегодня, 8 июля. Начало — в 13.30 мск. Игра пройдет в формате три тайма по 30 минут.