Кураньи о Захаряне в «Челси»: «Он молод. У него будет еще шанс»

Бывший игрок «Динамо» Кевин Кураньи считает, что у форварда Арсена Захаряна еще есть шанс перейти в «Челси».

— Кто лучший игрок «Динамо» прямо сейчас?

— У нас много талантливых игроков. У нас есть один из лучших игроков в России. Топовый нападающий. Захарян.

— Вы знали, что Захарян мог уехать в «Челси» в прошлом сезоне?

— Да, да. Но он молод. У него будет еще шанс.

Летом 2022 года Захарян был близок к переходу в «Челси», но сделка сорвалась из-за проблем с оплатой трансфера.