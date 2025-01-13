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Сегодня, 09:50

Майсторович будет работать индивидуально на зимних сборах «Динамо» в Катаре

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов заявил, что защитник команды Милан Майсторович находится в удовлетворительном состоянии.

19-летний футболист не принимал участия в матчах «Динамо» с сентября из-за повреждения приводящих мышц.

— Год закрыли. Было оперативное вмешательство Майсторовича. Улетал в Белград. Он возвращается в удовлетворительном состоянии. В Катаре он приступит к беговой работе. Планируем задействовать весь сбор индивидуальной работой, чтобы полноценно начать возвращать Майсторовича в команду ко 2-3-му сбору и весенней части чемпионата. Чавес сразу прилетит в Катар, потому что у него родился ребенок. Главный тренер разрешил.

В нынешнем сезоне Майсторович провел 11 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметившись 1 голом.

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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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Локомотив

 10
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Мирлинд Даку

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 9
П
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Бителло

Динамо

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Муталип Алибеков

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