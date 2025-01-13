Мостовой «Я бы не сказал, что Абаскаль — худший специалист в истории «Спартака»
Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
«Я бы так не сказал, что он худший специалист в истории «Спартака». За 20 лет в команде много всяких разных было тренеров. А главное, что Абаскаля и специалистом-то не назовешь», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».
35-летний испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 до весны 2024 года. На посту главного тренера красно-белых Абаскаля сменил Деян Станкович.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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|2
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|2
|7
|9
|16-32
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
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|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
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|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
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|2.03
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Ростов – Динамо
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Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
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Мирлинд Даку
Рубин
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|П
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Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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|Ж
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Муталип Алибеков
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|1
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|1
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