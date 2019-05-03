Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра готов остаться в клубе, утверждает sport inside. Главное условие - попадание кубанцев в Лигу чемпионов. Кроме того, 29-летний уругваец хочет сохранить нынешнюю зарплату в размере 2 миллионов евро в год.

Также "Краснодар" хочет сохранить и Шарля Каборе. Однако стороны не могут договориться о контракте: клуб хочет сохранить зарплату в 1,5 миллиона, сам игрок сборной Буркина-Фасо намерен получать 2,2 миллиона.

С большой вероятностью Каборе покинет "Краснодар" и отправится в ОАЭ или Катар.