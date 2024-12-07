Кокшаров ответил на вопрос о конкуренции с Кордобой в «Краснодаре»

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров рассказал о конкуренции с форвардом «быков» Джоном Кордобой.

«Я считаю, что меня подкашивали травмы, и если их не будет, то в честной конкуренции мне по силам доказать, что я должен играть, что я сильнее», — цитирует Кокшарова Metaratings.

19-летний Кокшаров в текущем сезоне провел два матча за основную команду «Краснодара» в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.