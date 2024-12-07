Кокшаров ответил на вопрос о конкуренции с Кордобой в «Краснодаре»
Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров рассказал о конкуренции с форвардом «быков» Джоном Кордобой.
«Я считаю, что меня подкашивали травмы, и если их не будет, то в честной конкуренции мне по силам доказать, что я должен играть, что я сильнее», — цитирует Кокшарова Metaratings.
19-летний Кокшаров в текущем сезоне провел два матча за основную команду «Краснодара» в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.
Источник: Metaratings
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|8
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|14:00
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|16:30
|
Зенит – Акрон
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|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|7.12
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|
Динамо Мх – Рубин
|- : -
|8.12
|14:00
|
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|16:30
|
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Спартак
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Алексей Батраков
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|
|
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Маркус Вендел
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|8
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Динамо
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Динамо Мх
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