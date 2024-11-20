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Сегодня, 22:33

Маухуб готов сыграть против «Факела»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба, Анис эль-Мехди, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии футболиста в матче 16-го тура РПЛ против «Факела».

«Он готов сыграть против «Факела». Адаптация? Она проходит постепенно», — сказал Эль-Мехди «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что футболист пропустит матч против «Амкала» (2:4), чтобы подготовиться к матчу с «Факелом».

После 15 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

24 ноября бело-голубые на выезде сыграют с воронежским «Факелом». Встреча начнется в 16.30 мск.

ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Эль-Мехди Маухуб
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
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