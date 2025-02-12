Матыцин призвал к бережному отношению к российскому футболу после слов Кокорина об РПЛ

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего нападающего сборной России Александра Кокорина об уровне РПЛ.

В интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на его личном YouTube-канале он назвал РПЛ «говном».

«Я уже давно высказался на тему уважения к российскому футболу и необходимости бережного отношения и высказываний. Всех призываю очень бережно относиться к тому делу, которому они посвятили свою жизнь», — сказал Матыцин «СЭ».

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 19 игр, 7 голов и 6 результативных передач.

С 2008 по 2020 год форвард играл в РПЛ за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».