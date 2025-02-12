Орлов о Ливае Гарсии: «Пока его сложно сравнить с Луисом Энрике из «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что новичок «Спартака» Ливай Гарсия пока не произвел на него впечатления.

«Не могу назвать лучшего игрока в составе питерцев. Да и не стоит этого делать. Не скрою, опасался крупной победы чемпионов России. Главное, чтобы теперь у игроков не закружилась голова. Нет-нет, борьба весной предстоит нешуточная. На команду Семака все будут настраиваться.

«Спартак» пока активнее «Зенита» на трансферном рынке? Ну и что? На меня вчера Ливай Гарсия впечатления не произвел. Кот в мешке. Пока его сложно сравнивать с тем же Луисом Энрике. Время покажет. Еще неизвестно, кто будет играть на фланге красно-белых: Бонгонда или Гарсия», — сказал Орлов.