Матыцин поддержал инициативу Минцифры об оформлении Fan ID через портал Госуслуг

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал инициативу Минцифры об оформлении электронного паспорта болельщика (Fan ID) через портал Госуслуг.

«Минспорт России поддерживает инициативу Минцифры по оформлению электронных Fan ID через портал Госуслуг. У пользователей, зарегистрированных на портале, данные для оформления паспорта болельщика будут уже предзаполнены. Таким образом, получение паспорта болельщика будет проходить быстрее и комфортнее», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Ранее комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект «О системе идентификации болельщиков при проведении всероссийских и международных спортивных соревнований» (Fan ID) и рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении.