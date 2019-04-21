Матвей Сафонов: "Зенит" гнал "Краснодар" первые 20 минут"

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов после поражения от "Зенита" (2:3) (3:2) в матче 24 тура Российской премьер-лиги подчеркнул, что команде нужно настроиться на оставшиеся встречи сезона и набрать в них максимальное количество очков, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Что сказал тренер в раздевалке? Тут не о чем говорить, - отметил Сафонов. - В концовке пропустили... осадок неприятный. Говорили о том, что нужно не опускать голову, настраиваться дальше. У нас есть еще несколько матчей до конца сезона, и нужно постараться набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах.

- Что произошло при последнем голе в ваши ворота?

- Не знаю, наверно, Дзюба хорошо сыграл. Выиграл позицию и забил. Тяжело было достать этот мяч, надо на повторе смотреть, почему так получилось.

- Если взять отдельные отрезки, особенно первые 20 минут, чувствовали себя героем, когда тащили удар за ударом?

- Тяжело сказать. Героем себя не чувствовал, потому как понимал - играть 90 минут. Больше ждал, когда это все прекратится, потому что нас гнали в первые 20 минут. Я надеялся, что мы просто переломим игру.