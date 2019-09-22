Матвей Сафонов: «Расстроился из-за третьего гола ЦСКА»

После поражения от ЦСКА (2:3) в матче 10-го тура чемпионата Росии вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал, какой гол армейцев был самым обидным.

— Три гола ЦСКА. Были ли шансы вытащить хотя бы один?

— Сейчас точно сказать не могу. Но сказать, что обидно за пенальти. Свои истории там. И гол Влашича, третий, который залетел от руки — были варианты... понятно, что это добивание, есть какие-то факторы, что не видел мяча. Я расстроился из-за третьего гола. (Константин Колмаков)

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