Сафонов — о словах Карпина: «Он не призывал ослаблять чемпионат»
Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина о необходимости футболистам уезжать из РПЛ.
«Не думаю, что он призывал ослаблять чемпионат. Он призывал к тому, чтобы люди попробовали свои силы в другой среде, у кого есть такая возможность. Как по мне, в России многие просто находятся в клубах, играют и не стремятся куда-то дальше. В Европе распространена философия того, что чем больше ты играешь — тем лучше контракт получишь и сможешь попасть в более сильную лигу. Поэтому совет Карпина больше связан с тем, чтобы футболисты не думали, что в России все хорошо», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».
Также 24-летний голкипер отметил, что не стоит осуждать Карпина за личные честные мысли и выразил ему благодарность за то, что он делится своим мнением.
12 сентября после товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1) Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность. Ранее главный тренер национальной команды объяснил эти слова тем, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта.
Сафонов выступал за сборные России всех уровней. Он дебютировал за основную команду 1 июне 2021 года в товарищеском матче против сборной Польши, а 16 июня сыграл первый официальный матч, выйдя в стартовом составе против сборной Финляндии (1:0) в рамках Евро-2020.
Всего на счету голкипера 10 матчей за сборную России, в которых он пропустил 8 голов. Также Сафонов провел 5 сухих игр за команду.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1