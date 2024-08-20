Защитник ЦСКА Лукин: «Пытаюсь впитать в себя все, что говорит Березуцкий»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопрос о своих кумирах в футболе.

«Мой кумир? Из российских футболистов кумирами для меня всегда были братья Березуцкие. Они — настоящие легенды ЦСКА. И тот факт, что Алексей Березуцкий сейчас находится в тренерском штабе — это что-то невероятное. Потому что в детстве всегда смотрел его игры по телевизору, а сейчас он мне дает советы, подсказывает на тренировках и перед выходом на поле. Пытаюсь все это максимально впитать в себя», — цитирует Лукина Legalbet.

ЦСКА после пяти туров РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков.