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Защитник ЦСКА Лукин: «Пытаюсь впитать в себя все, что говорит Березуцкий»

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Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопрос о своих кумирах в футболе.

«Мой кумир? Из российских футболистов кумирами для меня всегда были братья Березуцкие. Они — настоящие легенды ЦСКА. И тот факт, что Алексей Березуцкий сейчас находится в тренерском штабе — это что-то невероятное. Потому что в детстве всегда смотрел его игры по телевизору, а сейчас он мне дает советы, подсказывает на тренировках и перед выходом на поле. Пытаюсь все это максимально впитать в себя», — цитирует Лукина Legalbet.

ЦСКА после пяти туров РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
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 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
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