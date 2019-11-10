Матвеев рассказал, за счет чего «Краснодар» может обыграть «Локомотив»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что команда готова к встрече, несмотря на плотный график.

— Как восстановление? Сложно сказать, насколько восстановились. Однако мы попытались максимально приложить к этому усилия, — отметил Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Настроение после победы помогает сделать это все быстрее. Мы готовы к сегодняшнему матчу.

— Насколько рискованно ставить в старте и Ари, и Фернандеша?

— Футбол — рискованная игра. Конечно, матч серьезный. Мы понимаем, что он за собой понесет. Поэтому лидеры с нами вместе.

— Можно ли было оставить Берга на скамейке?

— Маркус готов, у него была небольшая температура. Он сказал, что он готов, поэтому он в составе.

-За счет чего можно обыграть «Локомотив»?

— Быстрый футбол может позволить показать хорошую игру и результат.