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Матвеев рассказал, за счет чего «Краснодар» может обыграть «Локомотив»

18:46
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Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что команда готова к встрече, несмотря на плотный график.

— Как восстановление? Сложно сказать, насколько восстановились. Однако мы попытались максимально приложить к этому усилия, — отметил Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — Настроение после победы помогает сделать это все быстрее. Мы готовы к сегодняшнему матчу.

— Насколько рискованно ставить в старте и Ари, и Фернандеша?

— Футбол — рискованная игра. Конечно, матч серьезный. Мы понимаем, что он за собой понесет. Поэтому лидеры с нами вместе.

— Можно ли было оставить Берга на скамейке?

— Маркус готов, у него была небольшая температура. Он сказал, что он готов, поэтому он в составе.

-За счет чего можно обыграть «Локомотив»?

— Быстрый футбол может позволить показать хорошую игру и результат.

Локомотив — Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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