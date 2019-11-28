Матиас Норманн: «Никогда не был так мотивирован, как перед матчем с «Уралом»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал о серьезном настрое команды на матч 18-го тура чемпионата России против «Урала».

— Я никогда не был так мотивирован, как перед этим матчем, — цитирует Норманна Twitter ростовчан. — Я очень жду игру с «Уралом», нам однозначно надо побеждать и решать свои задачи.

Хотим подарить болельщикам красивую игру. Они заслуживают этого.

Матиас Норманн и вся команда в боевом настроении подходят к игре на «Ростов Арене» ?#ФкРостов #РостовУрал pic.twitter.com/8M6zCIkLsb — Football Club Rostov (@rostovfc) November 28, 2019

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр