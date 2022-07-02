Источник: несколько европейских клубов интересуются Моро

Полузащитник «Динамо» Никола Моро может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, интерес к 24-летнему хорвату проявляют несколько европейских клубов.

При этом полузащитник тренируется с «Динамо» с 21 июня и принял участие в товарищеском матче против «СКА-Хабаровска».

В прошедшем сезоне Моро забил два мяча и отдал две результативные передачи в 33 матчах за москвичей во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.