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Источник: несколько европейских клубов интересуются Моро

Несколько европейских клубов интересуются полузащитником «Динамо» Моро
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Никола Моро может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, интерес к 24-летнему хорвату проявляют несколько европейских клубов.

При этом полузащитник тренируется с «Динамо» с 21 июня и принял участие в товарищеском матче против «СКА-Хабаровска».

В прошедшем сезоне Моро забил два мяча и отдал две результативные передачи в 33 матчах за москвичей во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/neskolko-evropeyskikh-klubov-zainteresovany-v-podpisanii-igroka-dinamo-moro-1303144/
Никола Моро
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