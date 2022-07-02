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Агент Намли подтвердил, что футболист расторг контракт с «Краснодаром»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Даан Крамп, агент полузащитника Юнеса Намли подтвердил, что футболист расторг контракт с «Краснодаром».

«Подтверждаю: Намли расторг контракт с «Краснодаром». Больше Юнеса ничего не связывает с «Краснодаром». Продолжит ли он карьеру в «Спарте»? Нет, решения пока нет», — приводит «РБ Спорт» слова Крампа.

Намли перешел в «Краснодар» в июле 2019 года, но с января 2020 года выступал за другие клубы на правах аренды. С января 2020 года по декабрь 2021 года футболист представлял американский «Колорадо», а с января 2022 года он играл за голландскую «Спарту» из Роттердама.

В составе «Краснодара» 28-летний датчанин провел 18 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-namli-yunes-rastorgnul-kontrakt-s-krasnodarom-e-to-pravda/
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