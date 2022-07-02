Агент Намли подтвердил, что футболист расторг контракт с «Краснодаром»
Даан Крамп, агент полузащитника Юнеса Намли подтвердил, что футболист расторг контракт с «Краснодаром».
«Подтверждаю: Намли расторг контракт с «Краснодаром». Больше Юнеса ничего не связывает с «Краснодаром». Продолжит ли он карьеру в «Спарте»? Нет, решения пока нет», — приводит «РБ Спорт» слова Крампа.
Намли перешел в «Краснодар» в июле 2019 года, но с января 2020 года выступал за другие клубы на правах аренды. С января 2020 года по декабрь 2021 года футболист представлял американский «Колорадо», а с января 2022 года он играл за голландскую «Спарту» из Роттердама.
В составе «Краснодара» 28-летний датчанин провел 18 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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11
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12
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
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16
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
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