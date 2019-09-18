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Матч «Зенит» — «Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене

14:56

Матч 10-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» начнется с минуты молчания в память о Фернандо Риксене, информирует сайт петербургского клуба.

43-летний голландец шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Сегодня утром его не стало.

Напомним, Риксен с 2006 по 2009 год выступал за «Зенит».

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-09-18-futbolnyy-klub-zenit-vyrazhaet-soboleznovaniya-rodnym-i-blizkim-fernando-riksena.htm

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