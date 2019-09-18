Матч 10-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» начнется с минуты молчания в память о Фернандо Риксене, информирует сайт петербургского клуба.

43-летний голландец шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Сегодня утром его не стало.

Напомним, Риксен с 2006 по 2009 год выступал за «Зенит».