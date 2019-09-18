Матч «Зенит» — «Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене
14:56
Матч 10-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» начнется с минуты молчания в память о Фернандо Риксене, информирует сайт петербургского клуба.
43-летний голландец шесть лет боролся с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Сегодня утром его не стало.
Напомним, Риксен с 2006 по 2009 год выступал за «Зенит».
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
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