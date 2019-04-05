Матч "Спартак" – ЦСКА прокомментируют Черданцев и Нагучев

Стало известно, кто будет комментировать матч 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.

На игре будет работать Георгий Черданцев (с комментаторской позиции) и Роман Нагучев (с "бровки" поля), говорится в пресс-релизе "Матч ТВ"

Московское дерби в 22-м туре РПЛ состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19.00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" – ЦСКА.

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