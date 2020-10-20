Матч «Краснодар» — «Спартак» судит Безбородов
20:57
Стали известны судейские назначения на матч 12-го тура Тинькофф-РПЛ. Игру «Краснодар» — «Спартак» судит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.
Судьи матчей 12-го тура Тинькофф-РПЛ. Фото РФС
Полностью список назначений главных арбитров выглядит следующим образом:
«Динамо» — «Сочи»: Алексей Сухой.
«Зенит» — «Рубин»: Николай Волошин
«Краснодар» — «Спартак»: Владислав Безбородов.
«Локомотив» — «Ротор»: Сергей Иванов.
«Урал» — «Тамбов»: Евгений Кукуляк.
«Ростов» — «Химки»: Василий Казарцев.
«Ахмат» — «Уфа»: Сергей Лапочкин.
ЦСКА — «Арсенал»: Игорь Панин.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/rfsruofficial/status/1318609522928353284/photo/1
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