Стали известны судейские назначения на матч 12-го тура Тинькофф-РПЛ. Игру «Краснодар» — «Спартак» судит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Судьи матчей 12-го тура Тинькофф-РПЛ. Фото РФС

Полностью список назначений главных арбитров выглядит следующим образом:

«Динамо» — «Сочи»: Алексей Сухой.

«Зенит» — «Рубин»: Николай Волошин

«Краснодар» — «Спартак»: Владислав Безбородов.

«Локомотив» — «Ротор»: Сергей Иванов.

«Урал» — «Тамбов»: Евгений Кукуляк.

«Ростов» — «Химки»: Василий Казарцев.

«Ахмат» — «Уфа»: Сергей Лапочкин.

ЦСКА — «Арсенал»: Игорь Панин.