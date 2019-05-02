Светлана Кокорина, мать Кирилла Кокорина, поздравила своего сына с 20-м днем рождения. Сейчас он, как и его брат Александр, выступающий за "Зенит" находится в СИЗО. Ему, как и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

- Ты человек, рождения которого все ждали. Ты тот, кто безумно любит жизнь, кто каждый день дарит любовь и улыбки своим родным. Ты тот, для которого честь и достоинство семьи будут всегда стоять выше всего, - написала Светлана Кокорина в Инстаграме. К ее записи прикреплено видео. - За свои 20 лет ты уже много видел и многое смог оценить. Истины, сыночек, не знает никто, а правда у каждого своя! Желаю тебе здоровья и скорейшего воссоединения с семьей! Ты рожден быть счастливым! С днем рождения! Р.S. Очень хочу поздравить еще Шумилина Игоря и Протасовицкого Александра с днем рождения! Вы просто нереальные ребята! Вы настоящие! Таких как вы мало! Будьте всегда здоровы и бесконечно счастливы! Я очень рада, что познакомилась с вами.

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале