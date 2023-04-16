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Сегодня, 13:30

Маслов — о Клотете: «Видишь же, что игра не удается. Ты на ВИП-месте сидел!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Пеп Клотет.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в интервью «СЭ» оценил игру команды под руководством нового главного тренера испанца Жозепа Клотета.

«К испанцам у меня большие вопросы. Кухарчук сыграл прекрасную игру с «Факелом», а его выпускают со «Спартаком» в конце матча. Стефанович, который единственный забивал, тоже выходит на 90-й минуте. А чего не на 95-й? Всем было очевидно видно, что Лебеденко не находит мяч, форвард остался вне игры. Ну поменяй его побыстрее! Видишь же, что игра не удается. Это было очевидно всем. Ты на ВИП-месте сидел! Что делает в команде Савич? Кто этот футболист вообще? Кто его привез сюда? Для чего? Заслуженный мастер спорта Илья Кутепов сидит на лавке, а Савич играет не по позиции», — сказал Маслов «СЭ».

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 23 тура.

Главный тренер &laquo;Торпедо&raquo; Пеп Клотет. «У меня большие вопросы к испанскому тренеру». Горячий монолог бывшего президента «Торпедо»

ФК Торпедо (Москва)
Денис Маслов
Жозеп Клотет
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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