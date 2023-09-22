Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:36

Масалитин: «В матче «Спартак» — «Динамо» возможно все. Две непредсказуемые команды»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Масалитин дет непредсказуемого матча между «Спартаком» и «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«В этом матче возможно все. Две непредсказуемые команды, особенно «Спартак». Они могут как показать хорошую игру, как с «Динамо» в Кубке, так и проиграть или сыграть вничью с аутсайдерами или с командами из середины таблицы. Если Абаскаль всё экспериментирует, никак не может найти основной состав, то Личка определился с составом и стилем. Пока обе команды «колбасит». «Динамо» также может сыграть очень хорошо, а потом провалить какой-то отрезок. Команды подходят к этой игре в равных условиях», — цитируют «Известия» Масалитина.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 23 сентября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1577545/nikolai-egorychev-aleksei-fomin/revanshistskie-postroeniia-glavnye-matchi-deviatogo-tura-rpl
Валерий Масалитин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой
Месси приобрел дом стоимостью 10,75 миллиона долларов во Флориде
Захарова назвала слова Урсулы фон дер Ляйен о вине РФ в трагедии Хиросимы ложью
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Подполье сообщило о поражении харьковского завода по производству танков ВСУ
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Спартак» и «Динамо» сыграют вничью, «Зенит» победит «Локомотив». Прогнозы на 9-й тур РПЛ
Промес возвращает кураж, Сергеев — суперджокер «Зенита», Ромащенко берет пример с «Зальцбурга». Анонс 9-го тура РПЛ
Масалитин назвал «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»
Масалитин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо»
Булыкин считает, что «Спартак» будет небольшим фаворитом в матче против «Динамо»
Дюков о травме Литвинова: «В первый раз услышал, что у него есть какое-то повреждение»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глебов — о переходе Медины в «Спартак»: Для меня это обычная история"
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости