Маслов об игре соперников против «Спартака»: «Команды абсолютно перестали нас прессинговать»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением об игре соперников против московского клуба.

— Возможно, соперники стали больше уделять внимание нам, — приводит слова Маслова «Известия». — Команды абсолютно перестали нас прессинговать. За исключением «Урала», все как раз-таки в играх с нами стали просто откатываться и ждать контратак.

— Стали больше окапываться у своей штрафной?

— Да, больше сидят у своей штрафной и играют более оборонительно, чем до зимней паузы.

— Кроме «Урала» вообще никто не играет по-другому? Даже «Локомотив» в матчах Кубка России откатывался назад?

— Ну да. Если вы помните те матчи, то, как мне кажется, они попытались раза два или три попрессинговать, а дальше просто откатились и оборонялись позиционно на своей половине.

«Спартак» после 23 матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков.