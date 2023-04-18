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Маслов об игре соперников против «Спартака»: «Команды абсолютно перестали нас прессинговать»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением об игре соперников против московского клуба.

— Возможно, соперники стали больше уделять внимание нам, — приводит слова Маслова «Известия». — Команды абсолютно перестали нас прессинговать. За исключением «Урала», все как раз-таки в играх с нами стали просто откатываться и ждать контратак.

— Стали больше окапываться у своей штрафной?

— Да, больше сидят у своей штрафной и играют более оборонительно, чем до зимней паузы.

— Кроме «Урала» вообще никто не играет по-другому? Даже «Локомотив» в матчах Кубка России откатывался назад?

— Ну да. Если вы помните те матчи, то, как мне кажется, они попытались раза два или три попрессинговать, а дальше просто откатились и оборонялись позиционно на своей половине.

«Спартак» после 23 матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков.

Источник: https://iz.ru/1499963/aleksei-fomin/soperniki-perestali-pressingovat-spartak-i-otkatyvaiutsia-k-shtrafnoi
Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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