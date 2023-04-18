В «Пари НН» назвали причину расставания с тренером Горловым

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал «СЭ» решение клуба уволить Артема Горлова с поста главного тренера команды.

35-летний Горлов возглавил команду в январе 2023 года и был отправлен в отставку 4 апреля. Под его руководством команда одержала одну победу и потерпела 5 поражений.

«Мы расстались с Артемом Горловым только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту. Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо отнеслись и хорошо относимся. Считаю, что в ближайшем будущем он станет достаточно большим тренером», — сказал Измайлов «СЭ».

4 апреля после отставки Горлова новым главным тренером «Пари НН» стал Сергей Юран.