Маслов: «Спартак» будет играть в свой футбол, стараться выигрывать все матчи. На «Зенит» мы не смотрим»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

— Не собираюсь говорить о «Зените», — приводит слова Маслова «Известия». — Мы отталкиваемся от себя. Будем играть в свой футбол, стараться выигрывать все матчи. А дальше как получится, так и получится. На «Зенит» мы не смотрим.

— Но все-таки зимой многие считали, что «Спартак» еще может вклиниться в борьбу за чемпионство, «Зенит» не так неуязвим и может начать терять очки. Почему вы по сути сами весной сняли эти вопросы, растеряв кучу очков?

— Я не знаю, честно говоря. Вы задали интересный вопрос. Многие считали так, как вы говорите. Я не знаю, почему они так считали. Но, наверное, мы заслужили это своей игрой.

«Спартак» после 23 матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков.