Маска, очки и перчатки. Кержаков показал, как ходит в магазин на карантине

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в своем Instagram, показал как ходит в магазин во время карантина.

Кержаков опубликовал фотографию в перчатках, защитной маске и очках. В

Из-за пандемии коронавируса Президент России Владимир Путин установил режим нерабочих дней до 30 апреля, однако у региональных властей есть право определять конкретный набор профилактических средств самостоятельно. По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 18 апреля в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.