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Сегодня, 23:02

Машкарин заявил, что у ЦСКА есть реальные шансы вытеснить «Спартак» из тройки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне селекционер армейского клуба Денис Машкарин поделился ожиданиями от встречи красно-синих с «Уралом».

«Конечно, интрига в том, что Виктор Гончаренко работал в ЦСКА, а Федотов в 90-х долгое время был одним из лучших футболистов «Уралмаша». Поэтому для обоих наставников игра будет принципиальной и интересной. Екатеринбуржцы провели удачную полосу без поражений, смогли обеспечить себе выход из зоны вылета, хорошо смотрелись в кубке, обыграв тот же «Спартак», одного из претендентов на трофей. Так что «Урал» в хорошей форме — и они очень организованно выполняют установку тренера. При потере мяча садятся за линию, большими силами отходят и не дают сопернику пространства. В атаке от обоих форвардов — Ранджеловича и Каштанова — может исходить опасность. И они всегда держат в напряжении защитников. При этом сейчас у команды просматривается некий спад, и домашняя игра — возможность переломить неудачный ход и победить. Отрыв от тройки сейчас совсем небольшой, одно очко. И ЦСКА, который всегда ставит высокие задачи в чемпионате, будет однозначно играть на победу, воспользуется осечками «Спартака» и «Ростова» и навяжет борьбу за медали. У ЦСКА есть реальные шансы вытеснить «Спартак» из тройки», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Матч 23-го тура между «Уралом» и ЦСКА пройдет 15 апреля и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-mashkarin-u-tsska-est-real-ny-e-shansy-vy-tesnit-spartak-iz-trojki/
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ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Денис Машкарин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
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 - : -
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Сочи – Краснодар
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Урал – ЦСКА
 - : -
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